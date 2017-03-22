裁判書資料可以下載了 你可以這麼做
司法院表示，政府資料開放已是全球趨勢，今天起民眾可在政府資料開放平台data.gov.tw下載105年度的裁判書，後續104年前的裁判也會陸續上傳供下載。
司法院資訊處處長王金龍指出，開放下載裁判年度為105年度的裁判書資料檔，資料檔收錄範圍與司法院網站的裁判書查詢系統所收納的各級法院裁判書資料範圍及內容相同，將可以滿足學者等人進行案例研究。
王金龍說，未來會持續更新裁判書資料檔，透過資訊公開，以利各界加值運用，也會考量去研發下載開放法拍屋查詢資訊。1060322
(中央社)
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