英國氣候變遷特別代表大衛金恩爵士拜會南市府

英國氣候變遷特別代表大衛金恩爵士（左）拜訪台南市長賴清德。（洪榮志攝）

英國氣候變遷特別代表大衛金恩爵士一行今天拜訪台南市政府，除拜會市長賴清德希望了解台南對持續減碳走向綠能的決心外，也期盼了解新政府在台南成立綠能科學城的長遠規畫。賴清德除代表市民歡迎大衛金恩爵士一行蒞臨，還希望未來台南市與英國能進行更多關於低碳城市與永續綠能議題的交流與合作。

大衛金恩此行於21至22日訪問台灣，這也是他自2013年9月上任以來，第2次來台訪問，亦是最後一次以此身分進行海外訪問。期間分別拜會副總統陳建仁、環保署長李應元、臺灣第二期能源國家型科技計畫執行長吳光鐘及台南市長賴清德等，主要目的是和台灣分享英國轉型低碳經濟的相關經驗。

賴清德表示，英國是一個擁有悠久歷史文化及藝術底蘊的國家，英國政府也相當重視氣候變遷；台南是台灣第一個城市，和英國一樣擁有豐富的歷史與藝術氣息，綠能減碳城市更是台南市政的目標之一。鑑於最近新政府將台南視為綠色能源的未來基地，因此台南市雖是全台最老的城市，但卻擁有進化、創新的科技潛力，並配合中央政策努力貫徹此政策，希望經由此次的交流，可以獲得許多寶貴的經驗，進而達到目標。

賴清德還進一步指出，台南市一直將「推動綠能產業政策，打造台南成為低碳永續城市」作為重要施政目標。因應世界氣候變遷問題，使用替代能源的方式勢在必行，去年11月6日啟動的綠能科學城籌備處，設置規畫綠能科技聯合研究中心，集結這些綠能相關產業將是沙崙綠能科學城最主要的工作。

環保局長李賢衛也說，英國在因應氣候變遷議題的關注上，一直走在世界各國的前端，是世界上第一個將碳排放量納入法規並提出碳預算的國家；英國一直積極推動低碳城市與低碳經濟，也積極發展再生能源，常成為各國效法的對象。台南市剛經過環保署「105年度直轄市及縣市因應氣候變遷行動執行績效評比」，榮獲全國特優，且為第一類組第一名，也是唯一連續5年獲得「特優」獎的直轄市。

大衛金恩表示，此次的台灣行讓他對新政府執政的轉變印象深刻，這是台灣整體經濟環境轉型為綠色經濟的表現。他還強調，英國政府在這方面做出很多對國際社會的承諾，這也是對未來子孫的重點承諾。

大衛金恩還說，身為氣候變遷的特別代表，主要是代表英國政府進行很多雙邊的會談與會晤，已經在全世界96個國家進行相關的論壇。此行是他在今年3月底即將卸任前的最後一次正式訪問，會選擇來台灣是因為他對台灣很有感情。他說，台南是一個美麗的城市，英國未來也有很多綠城的計畫，並將協助全世界每個有意願減碳的城市；綠城中心設在倫敦市中心，希望各個城市包括台南市有機會可以前來訪問。

(中時)