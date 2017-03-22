夏于喬空降上海灘挑戰學霸 上海復旦大學裡拉坯縫書還跑酷

上海復旦大學最流行的藝術課程手拉坯，夏于喬差點敗給自己的雙手。（圖片由旺旺中時北京提供）

上海復旦學霸才思敏捷 夏于喬造訪名校壓力大

上海復旦大學是中國大陸排名前五的名校，每位學生都是各省的菁英，而且畢業的校友們，在復旦人的串聯之下，幾乎在各行各業都成就非凡。所以在坊間有句流傳的話說：『大學念了上海復旦，幸福成功人生先一半』，可見上海復旦大學有多厲害。而上海復旦大學除了人才濟濟之外，歷史也很悠久，像是校園建築以及社團。其中演講與口才協會，就是上海復旦大學最古老的社團之一，這個既要動口也要動腦的社團，遠從民國初年時期，就是全中國大陸首屈一指的辯論名校。也難怪當夏于喬和演講與口才協會的同學們舌戰時，深怕一個不小心就陷入萬劫不復的深淵。

挑戰陶藝手拉坏一次就上手 漢服走秀吟詩作對喬喬好復古

既然來到學霸的場子，夏于喬也不是省油的燈，絞盡腦汁和上海復旦大學的同學們拚了。像是在和全國頂尖的上海復旦大學詩社比拚時，喬喬也善用自己靈活的腦袋，搭配隊友的爆棚的腦袋，順利打敗對手。另外夏于喬也在上海復旦大學的校園裡，體驗了古老的漢文化。只見穿上漢服的夏于喬，充滿古典美，讓上海復旦的校園彷彿時光倒流，回到了漢唐時代。同時喬喬也趕上了上海復旦大學現在最流行的藝術教育中心的課程，陶藝課。而在陶藝課裡，夏于喬在老師包春雷教授的指導下，不僅拉得有模有樣，甚至還在節目拍攝結束後，貼心的收到老師幫她燒製的完成品，讓夏于喬感動的不得了。

在夢想大學堂裡，為了體驗古代漢唐美學夏于喬換上漢服，展現古典美。（圖片由旺旺中時北京提供）

上海復旦大學最酷的社團『跑酷社』。（圖片由旺旺中時北京提供）

跑酷帥勁破表夏于喬直嚷嚷想學 國標舞快閃喬喬小秀舞姿說掰掰

至於身處中國第二大城的上海復旦大學的學生們，平常都玩些甚麼呢？答案是，很時尚的國標舞。原來身處金融之都和時尚之都上海復旦大學的同學們，因為接觸層面國際化的關係，所以對於國際禮儀和社教場合的需求也比較多，因此國標舞就成為同學們感興趣的社團。而夏于喬在校園裡更和國標舞社的快閃活動有個美麗的邂逅。另外在上海復旦大學的校園裡，也有一群跑酷社的同學，他們不僅身手矯健同時還能飛簷走壁，就像電影裡的特技演員一樣，做出許多令人讚嘆不已的高難度動作。究竟夏于喬在學霸滿校園都是上海復旦大學裡，還會遇到哪些奇奇怪怪的挑戰呢？敬請在3/26的週日下午五點，鎖定中天娛樂台的夢想大學堂，我們準時上課去。

夏于喬展現文采和機智，和上海復旦大學詩社的同學們一較高下。（圖片由旺旺中時北京提供）

夏于喬在上海復旦大學的校園裡，巧遇國標舞快閃活動，翩翩舞姿讓喬喬很羨慕。（圖片由旺旺中時北京提供）

完整內容也會同步在中天必PO TV、快點TV以及中天娛樂台的Youtube頻道同步播出。至於海外的華人朋友，則是可以在3/31晚上十點，在中天亞洲台、中天亞洲台的臉書官方粉絲團、中天亞洲台Youtube頻道以及中天亞洲台的官方微博和夢想大學堂臉書粉絲團隨選隨看精彩的節目內容。

(中時電子報)