畜牧業水污染防治費 106年7月1日開始申報繳納
行政院環境保護署自106年1月1日開徵畜牧業水污染防治費，並於106年7月1日開始申報繳納;另為減輕產業衝擊，費額採逐年折扣方式，畜牧業徵收第1年(106年)費額打7折，107年費額打8折，以此類推，至109年起全額收費。
環保署表示，依水污染防治法需定檢申報之畜牧業者，可依其排放之水質水量申報繳納，另針對飼養未滿200頭之小型養豬業者，環保署亦規劃簡便之計費方式，業者可按當期在養頭數計費申報，106年費額7折，每頭豬單價17.2元，逐年調整至109年全額收費，每頭豬單價為24.6元。
其次，為改善水體環境受畜牧廢水污染現況，環保署將加強稽查管制，並推動「畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用」，增進畜牧資源再利用，在開徵畜牧業水污費後，透過經濟誘因促使畜牧業者減少排放污染量，提升水體環境品質，創造循環經濟效益。
環保署指出，若畜牧業符合以下條件，得扣除該部分之水污費： 一、依水污染防治法規定，取得沼液沼渣農地肥分使用計畫同意，施灌的沼液沼渣量。 二、依廢棄物清理法規定，依核准之農業廢棄物再利用計畫進行再利用之禽畜糞尿。 三、畜牧廢水處理至符合放流水標準，經水污染防治許可證（文件）核准回收再利用，作為作業環境內或作業環境外花木澆灌之畜牧廢水量。
環保局指出，為使畜牧業者充分瞭解徵收方式，環保署已於「水污染防治費網路申報暨查詢系統」中建置「畜牧業專區」，便於畜牧業者查詢參考。所徵收之畜牧業水污費，將專款專用於河川污染整治及水源水質改善相關工作，以期加強環境水體保護，促使水體水質日益潔淨，進達成保護本縣水環境之目的。
(中時)
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