台中市將增18里市 議員質疑為選舉考量
台中市有15個里因戶數超過4000戶須調整里數，市府將增加18個里。民政局長蔡世寅今天在市議會進行專案報告。國民黨市議員質疑是為市長選舉考量，建議暫緩實施；民進黨議員邱素貞認為，可提升為民服務效能，市府應該堅持到底。
台中市里界自91年後即無調整，審計部台中市審計處104年總決算審核報告指出，台中市各里人口差異懸殊，里長業務勞逸不均，建議市府研擬里調整方案。蔡世寅說，至去年6/30日止，全市8區15里達4000戶以上，符合「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」第3條規定將增加18里。
蔡世寅說，包括北屯區新增景賢里、軍福里，西屯區新增國安里、市政里，南屯區新增豐安里、文學里，南區新增樹興里，大里區新增瑞和里、北湖里，豐原區新增新陽里、福陽里，烏日區新增美德里、璟德里，潭子區新增新寶里、新福里、新陽里、勝利里、甘水里等。
國民黨市議員顏莉敏、陳政顯、黃馨慧、沈佑蓮、朱暖英質疑，新的里調整案將在里長選舉前4個月實施，由市府派員擔任代理里長可能會影響選舉，恐怕是選前量身訂做的「官派里長」，充滿政治算計。
民進黨市議員張耀中說，民政局調查有9個里長反對，貿然調整里鄰只會讓地方民意紛亂，建議市府訂定日出條款，不要趕著在明年選舉前實施。陳世凱、范淞育、邱素貞認為，里鄰區域是好的政策，市府應該堅持到底。
蔡世寅強調，「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」規定須於選前4個月實施，由區公所派員代理里長，是依「地方制度法」規定，沒有任何選舉考量。另外戶數100戶以下的里才需合併，台中市並無符合條件的里來合併。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。