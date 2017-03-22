台中市將增18里市 議員質疑為選舉考量

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市議員顏莉敏（右）今天質詢說，選前四個月里長官派，充滿選舉盤算！（陳世宗攝）

民政局長蔡世寅說，依「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」規定須於選前4個月實施，是依「地方制度法」規定，沒有任何選舉考量。（陳世宗攝）

台中市有15個里因戶數超過4000戶須調整里數，市府將增加18個里。民政局長蔡世寅今天在市議會進行專案報告。國民黨市議員質疑是為市長選舉考量，建議暫緩實施；民進黨議員邱素貞認為，可提升為民服務效能，市府應該堅持到底。

台中市里界自91年後即無調整，審計部台中市審計處104年總決算審核報告指出，台中市各里人口差異懸殊，里長業務勞逸不均，建議市府研擬里調整方案。蔡世寅說，至去年6/30日止，全市8區15里達4000戶以上，符合「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」第3條規定將增加18里。

蔡世寅說，包括北屯區新增景賢里、軍福里，西屯區新增國安里、市政里，南屯區新增豐安里、文學里，南區新增樹興里，大里區新增瑞和里、北湖里，豐原區新增新陽里、福陽里，烏日區新增美德里、璟德里，潭子區新增新寶里、新福里、新陽里、勝利里、甘水里等。

國民黨市議員顏莉敏、陳政顯、黃馨慧、沈佑蓮、朱暖英質疑，新的里調整案將在里長選舉前4個月實施，由市府派員擔任代理里長可能會影響選舉，恐怕是選前量身訂做的「官派里長」，充滿政治算計。

民進黨市議員張耀中說，民政局調查有9個里長反對，貿然調整里鄰只會讓地方民意紛亂，建議市府訂定日出條款，不要趕著在明年選舉前實施。陳世凱、范淞育、邱素貞認為，里鄰區域是好的政策，市府應該堅持到底。

蔡世寅強調，「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」規定須於選前4個月實施，由區公所派員代理里長，是依「地方制度法」規定，沒有任何選舉考量。另外戶數100戶以下的里才需合併，台中市並無符合條件的里來合併。

(中時)