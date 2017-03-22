台鐵企業工會跟政院達初步共識 4月25日前暫不罷工

今台鐵企業工會與立委、台鐵、交通部及行政院人事總處官員會商，就台鐵員工營運獎金併專業加給、加發危險津貼商談，會議初步取得共識，4月25日以前行政院要簽核營運獎金併專業加給的核定表。工會表示，因會議已取得初步共識，暫且配合政策，但若4月25日承諾落空，仍不排除發起癱瘓台鐵的罷工行動。

台鐵企業工會理事長張文正表示，若營運獎金併專業加給、加發危險津貼在今日會商無明確結果，將在非連續假期、離峰時間及台高鐵轉乘站，發起台鐵列車停駛等罷工行動。

工會文宣組組長吳長智指出，今下午2點半到3點半，張文正與立委陳其邁、鍾孔炤、蕭美琴、台鐵、交通部、行政院人事總處官員商談，陳其邁要求，台鐵與工會已就營運獎金併專業加給的核定表達成共識，行政院須在4月25日以前簽核。

另外，吳長智表示，人事總處指出，台鐵應先制定分級給予危險津貼的核定表，而非給予相關人員一致金額，所以台鐵會在本周將危險津貼核定表送交通部，但人事總處何時簽核則未定。陳其邁則有放一段台鐵工程人員在軌道工作的影片給人事總處官員看，彰顯台鐵同仁辛苦。

吳長智指出，一旦營運獎金併專業加給上路，年終及考成獎金將增加，台鐵每年要多付出2.03億元薪俸。人事總處本來對台鐵提出營運獎金併專業加給的核定表指出，照新制給予後，14年後台鐵人員薪資會高於簡薦委制人員，但工會指出，若綜合計算福利，台鐵薪資還是低於簡薦委制，不然就乾脆改簡薦委制，人事總處才未再表異議。但就工會訴求營運獎金併專業加給應回溯至去年12月1日張文正上任後起算加發，會議尚未有共識。

吳長智說，因會商取得初步共識，工會會暫且配合政府政策，但若4月25日政府承諾落空，仍不排除發起罷工行動。而本來火車司機員聯誼會，春節前就相當不滿意薪俸問題，也會暫且配合工會。

(中時)