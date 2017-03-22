無聲國務卿提勒森：「我不想要這份工作」

美國國務卿提勒森。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)自上任以來，內閣當中不少人行事作風和他一樣獨立特行，因而惹出不少爭議，紛紛受到媒體追逐。然而國務卿提勒森(Rex Tillerson)相較之下十分低調，鮮少對外發聲，直到上周出訪亞洲才又回歸大眾的視野。而他日前接受媒體訪問時竟表示，自己當初不想要擔任美國最高外交官一職，是在妻子的建議之下，才回心轉意接下國務卿大任。

據《獨立新聞評論》（Independent Journal Review）報導，提勒森在亞洲行的時，於飛機上接受採訪表示，自己在川普選上總統前，從來沒和他見過面，而是選後川普要求和他見一面討論「關於世界」的問題，並在那一次會面時邀請自己擔任國務卿，自己也為此感到「很震驚」，不過他說當時自己「不想要這份工作」，是回家告訴妻子川普這個突如其來的邀約後，妻子告訴他「應該要做」，才回心轉意接下了這份重責大任。

馬上就要過65歲生日的提勒森表示，在接下國務卿一職之前，原本已經預計在今年3月退休，也打算回到牧場陪孫子享天倫之樂。不過他如今也認為妻子當初說的對，自己應該要來做國務卿的。

提勒森上周和中國國家主席習近平見面。(圖/美聯社)

曾任埃克森美孚石油公司執行長的提勒森，過去負責和葉門、奈及利亞、俄國及卡達等石油出產國協商石油交易，也因此他成為國務卿人選時，外界對於他和俄國的聯繫深感疑慮，而他也是美國史上唯一沒有擔任過公職的國務卿。

自提勒森2月接任國務聊以來，被媒體稱為是「無聲」的國務卿，因為他只公開發言過三次，在上周訪問日、韓、中的行程中，在會談前對記者的提問也和以往一樣充耳不聞。而提勒森低調的行事風格，也在這次的亞洲行引發了爭議，他在行前僅批准了一名記者隨行，也就是《獨立新聞評論》網站女記者麥克派克（Erin McPike），讓國務院記者團的其他媒體紛紛提出抗議，但仍改變不了他們無法坐上國務卿飛機的事實。而提勒森也在這次的訪問中對此表示，自己不是一個喜歡面對媒體的人，但他也了解外界有必要知道相關的外交資訊，不過他認為只要有人將資訊傳遞出去就可以了。

(中時電子報)