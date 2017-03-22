板橋區公所推愛心資訊平台 募集愛心商家助弱勢

新北市政府自2011年1月起開始推動實物銀行方案，提供定期性、節令性物資，但社會大眾所捐助的商品，不全然符合弱勢家庭需求，對此板橋區公所推出愛心資訊平台，希望透過公部門整合民間資源，並提供弱勢家庭相關取用訊息，使實物銀行的提供方法更加多元化、彈性化。

板橋區愛心商家服務對象包含板橋區低收入戶、公所評估急難救助家庭，弱勢家庭可至貼有愛心商家標誌的店家消費，以較優惠的價格購買所需商品，讓弱勢家庭得到實質的幫助，而不再只是單純、被動地接受物資。

板橋區長林敬榜表示，多年來本區善心人士長期默默付出，慷慨解囊回饋鄉里，公所期待能將民間單位資源整合，並建立愛心資訊平台，提供給有需要的民眾相關取用資訊，活化社會資源網絡。

愛心資訊平台啟用儀式將在本月27日於板橋區公所舉行，將說明此計畫內容及愛心商家心得分享，板橋區的商家如有意願加入愛心服務行列者，可共襄盛舉嘉惠更多弱勢家庭。

(中時)