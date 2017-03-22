中興警分局及時攔截 保住民眾126萬元存款
詐騙集團假冒165反詐騙專線檢警人員，訛稱陳姓被害人因個資遭盜用，開立帳戶涉刑案，且檢察官已發出傳票2次都未到案說明，要求陳姓被害人到超商接收假傳票傳真後，還要繳交所有金融提款卡及密碼給車手！
陳姓被害人感覺有異，於是電詢165反詐騙專線，165專線旋即通報中興警分局光明派出所，派員趕赴被害人住居所執行訪查，警方及時勸說、關懷，陳姓民眾才發覺遭到詐騙，並頻頻向警方表示感謝。
警方在第一時間協助被害人以電話先將所有金融提款卡掛失止付，防止存款遭車手提領，再協助逐筆查證存款情形，存款總計126萬9292元均未遭提領，成功攔阻詐騙。
中興警分局長徐章哲提醒民眾注意辨識詐騙，檢察官及金融中心官員，不會打電話通知有關帳戶冒用或洗錢，若真涉案也必須親自前往就近警察機關查詢。
「165反詐欺專線」全天候受理諮詢、檢舉及報案，若接獲必須現金匯款等電話通知或簡訊，請立即撥打165查證。
(中時)
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