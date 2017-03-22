水價要調了！台水擬明年先漲工業水價
水價要調漲了！向台北自來水處買水好不容易殺到一些價的台水公司，董事長郭俊銘今日鬆口表示，已經在擬定水價調整方案，但是傾向民生用水先不調整，先調高工業用水水價。台水表示，預計今年提出方案，報請經濟部審核，最快明年啟動。
台水向北水買水鬧出要談判，癥結點還在國內水價過低，已經長達23年未調。郭俊銘表示，目前水價傾向民生部分先不調整，先調高工業水價。目前已跟北中南科學園區談過，園區都不反對，接下來也要跟工總溝通。
郭俊銘說，除了向北水處購水成本增加外，接下來還要投資數十億括擴大管線，從石門水庫增加送水到新竹科學園區，這些都是公司要增加的成本，因此擬從工業用水價先調整。
(中時)
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