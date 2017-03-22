太平枇杷評鑑出爐 果農周大霖奪冠
台中市太平區枇杷果品評鑑今天於太平農會1樓廣場展開，今年太平枇杷產銷共9班有69位枇杷農友參加，產銷班第8班員周大霖以果實飽滿、均勻且香甜、柔嫩易剝皮，無碰傷、蟲害，顯示果園管理良好等各項優點，獲得評審們一致青睞，榮獲今年枇杷冠軍。
金黃飽滿的枇杷一排排陳列於廣場桌上，十分壯觀搶眼，每位果農提供5台斤約75粒數量的枇杷，經予匿名編號後參與評比；農會邀中興大學教授、農糧署、台中農改場人員組成評審小組，就參賽枇杷外觀、口感、果粒重量大小與糖度等4項目予以評分。
太平農會總幹事余文欽指出，太平枇杷目前進入盛產期，今年雨水較少，雖果粒較小但果實飽滿、汁多味甜，整體品質仍佳，清明節之前都是賞味期。
枇杷果品評鑑個人組第一名周大霖，第二名陳土生、江素月，第三名黃玲紅、李國成、詹巧州；團體獎則由產銷班第10班奪冠。得獎的枇杷將於3月25日在太平區新光國小及4月1日坪林森林公園枇杷節活動販售。
(中時)
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