中市北區戶政推熟齡未婚聯誼 名額一開放即秒殺

台中市北區戶政事務所舉辦未婚聯誼報名活動，年輕男女一早前往拿號碼牌登記，大家希望早日覓得好良緣。（張妍溱攝）

北區戶政事務所未婚聯誼報名活動，早上7點半受理報名，凌晨3點戶所外即大排長龍。（張妍溱翻攝）

台中市北區戶政事務所今天舉辦未婚聯誼報名活動，有別以往20到30歲的參加年齡，今年瞄準民國6年級生，讓熟齡未婚的「大哥哥大姐姐」覓得良緣。早上7點半受理報名，凌晨3點就有人開始排隊，一開放即「秒殺額滿」也有不少父母親，為兒女終身大事專程排隊卡位。

一名爸爸擔心女兒終身大事跟著排隊代為報名，他表示自己年紀大了，女兒在資訊業擔任主管職，工作穩定、碩士學歷，43歲仍小姑獨處很著急，希望她早點找到結婚好對象，完成老人家心願。

從事科技業的洪姓工程師一早跟同事相約報名，他表示，每天上、下班，生活圈固定，幾乎沒有認識其他新對象的機會，開始留意聯誼活動，卻發現年齡區間總和自己落差太大，這次主題設定民國6、7年級生，看到後就趕快報名想在相仿年齡中找到契合對象。

北區戶政事務所主任陳佩玉指出，未婚聯誼活動為25歲至45歲未婚男女訂做共80個名額。分為現場與網路各40個名額報名，尤其網路開放不到2分鐘報名額滿可說是「秒殺」；今年參加報名的背景多元，男生有國安局、調查局、警察等公務員也有電子業、金融業等；女性則以補教業、營養師與護理師居多。

(中時)