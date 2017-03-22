新農人拚創意 農食旅遊新玩法

台南市將軍區的蘆筍產業近年來在市場上闖出名號，吸引不少年輕一輩的遊子返鄉務農。這些新農人也透過發展在地食材、推出農食旅遊行程，盼展現不一樣的產業價值。

台南市政府農業局今天舉辦「台南新農人．翻轉新農村─地利小食Delicious發展在地小農好食材」活動，邀請多名年輕的新農人與會，介紹他們努力的成果。

原本在外地工作的青年蔡仕霖，和女友徐麗敏，返鄉與將軍區新農人黃昭穎、許靜文合作，4人年齡都還不滿30歲。他們一起將胡蘿蔔、蘆筍、牛蒡等食材結合，發展在地產業文化。

徐麗敏表示，本來也計畫自己下田；但沒想到下田第一天就蕁麻疹發作，後來轉而協助推廣新農人農產及社區發展。並開設「地利小食」餐廳，自1月開幕以來，已帶著超過百位民眾下田體驗。

她說，農食旅遊行程是讓遊客現場洗滌剛收成的蔬果，直接放進蘆筍湯底烹煮；遊程從1個小時到4個小時都有，可體驗從產地到餐桌的鮮甜，也讓遊客放慢腳步，發現不一樣的將軍。

黃昭穎則是在大學畢業後，就回鄉傳承爺爺奶奶的田，並將慢慢轉型為無毒栽種玉米。現在提供遊客在田間直接進行生物防蟲農事教學，讓民眾安心現採玉米，感受玉米的鮮甜多汁。

許靜文說，開放網室讓遊客參訪，可直接在網室裡介紹蘆筍、哈密瓜、南瓜、胡瓜、敏豆、粉豆、日本韭菜等作物。她還引進少見的日本大蔥，讓遊客以超值的產地價現拔。

將軍區網室蘆筍一年四季都有產量，經過分級包裝，裁切後淘汰的「蘆筍下腳料」，營養依舊，卻無市場價值，往往只能丟棄。這些新農人以巧思開發出蘆筍湯底、蘆筍汁等食品；也透過農業旅遊行程，讓遊客認識食材、認識農夫，親自感受大地孕育出的新鮮好滋味。1060322

(中央社)