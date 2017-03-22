提供就業機會！ 鼎泰豐到義守大學徵才

以小籠包聞名的鼎泰豐成員，22日至義守大學進行校園徵才活動。 （林雅惠翻攝）

以小籠包聞名的「鼎泰豐」成員，今（22）日至義守大學進行校園徵才活動，透過說明讓學子更加了解鼎泰豐企業定位，也希望提供就業機會給感興趣的學子，說明會後隨即舉行第一階段面試。

觀光餐旅學院院長葉上葆說，義守大學觀餐學院與鼎泰豐從2016年開始建立實習合作關係，他最讚佩鼎泰豐開設的分店口味都是一樣的，非常不容易，希望透過與鼎泰豐的合作機會，讓學子走向鼎泰豐、走進全世界。

鼎泰豐人力資源部副理盧品睿表示，義守大學與「鼎泰豐」有長期實習合作關係，值得一提的是，在「鼎泰豐」工作的義大畢業校友表現都相當良好。

廚藝系四年級學生葉承慈表示，她曾到鼎泰豐用過餐，優質的服務讓她留下深刻印象，而透過此次徵才說明，更讓她對鼎泰豐的品牌有更進一步了解；「鼎泰豐」不僅注重顧客感受，也關心員工身心健康與發展，是她所嚮往的品牌企業。

公共政策與管理學系學生蔡岱庭說，她從大三開始發現自己對服務業比較感興趣，也希望未來能從事相關行業；而鼎泰豐的管理制度及員工發展制度非常吸引她，她希望自己有機會能進入該企業工作，學習企業優點。

(中時)