新聞深喉嚨》潛艦國造「畫大餅」？ 帥化民：民進黨沒國防常識「只會撈錢」

中天新聞

行政院將以8年8800億元力推《前瞻基礎建設計劃》，但實際看一下內容似乎有些「眼熟」，和馬政府的「愛台12項建設」相去不遠，被質疑「舊酒裝新瓶」！且兩者都是8年計劃、藉舉債籌經費，交通建設佔最大宗。國民黨立委許淑華嘲諷：「不要拿前朝的來做假帳！」林全怒回：「建設不要分誰是誰的。」，更有立委批這跟本是「選舉綁樁」；雖然說舉債建設不是不好，但有本事借錢來花，就得弄好自己基礎建設，讓台灣脫胎換骨，這8800億的納稅錢，砸下去後覺得不好就停掉，留下來的蚊子建設、蚊子軌道...，要怎麼處理?台灣還有幾個兆可以揮霍？

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一例一休修法以來，問題連環爆，最新漏洞是可能會出現連上24天血汗班。勞基法訂有二周、四周及八周彈性工時機制，去年勞動部廢除七休一函釋後，二周及八周彈性工時都要回歸七休一原則，勞工最多連上六天班，只有四周彈性工時可以排除七休一，例假可挪移，只須讓勞工2周有2例、4周有4休即可。但若將2天例假安排在前2周的頭2天，另2天例假安排到後2周的最後2天，中間4天休息日全要勞工加班，這樣就有可能連上24天班且未違法。勞動部次長廖蕙芳21日卻說這「不違法」，強調這是「不極端狀況」。官員真的不懂小百姓的苦，資方鑽漏洞，苦了勞工；政府真不擔心「極端狀況」變成普遍現象嗎?

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一例一休上路快三個月爭議不斷，表姊部長林美珠22日晚，首度要和六都勞工局長會談。令人訝異的是，桃園市府勞動局長王安邦表示，勞動部長上任後首次邀約聚會，聯誼性質應該居多，台南市勞工局長王鑫基則說，不知道要討論什麼議題，如果要談一例一休，應該全部縣市才對，為何只通知六都？會不會最後變成一場「大拜拜」，中央與地方官員的聯誼會?

立法院內政委員會國民黨召委曾銘宗22日排案審查擱置已久的「兩岸協議監督條例」，民進黨立委柯建銘說「兩岸沒進展，監督條例不急，藍營不要再見縫插針了」，把矛頭指向了國民黨，怎麼民進黨執政後不斷上演「現形記」；另外兩岸監督條例共有6版本，其中時代力量版本名稱涉及「兩國論」，陸委會主委張小月說，「我們兩岸關係的界定就是兩岸關係」，對時力版本名稱，持保留態度保留。時代力量黨團總召徐永明更說，盼能加入外交及國防、經濟等委員會聯席審查；外交部長李大維則說，「沒有這個必要」，因為「兩岸關係不是一個外交關係」。政府官員雖說得好聽，但兩岸問題仍然無解，到目前為止70屆世界衛生大會（WHA）5月底將在瑞士日內瓦舉行，台灣至今尚未收到邀請函，蔡政府還能老神在在嗎?

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蔡英文總統21日上午在高雄主持簽署潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署儀式，同時登上劍龍級海虎潛艦，宣示潛艦國造設計啟動。台船公司打包票，從去年十二月起算，預計花八年時間讓潛艦原型艦下水，十年內一定可以成軍。但我國不僅缺乏建造潛艦相關經驗，也需有取得「紅區」裝備的有效管道。國防部與主責潛艦國造案合約設計的台船公司21日對於「紅區」裝備取得方式、進度未多著墨，但據了解，包括柴油主機等設備有賴外國商源協助，中科院亦針對戰鬥系統等進行相關研究，尋求技術突破，同時鎖定數家外國軍火廠商，盼尋求技術奧援。還在等待外援的狀況下，國造潛艦真能在八年後下水?21日簽約現場，還發生小插曲，中科院院長張冠群與台船董事長鄭文隆正在簽約時，突然一陣強風把合約吹走。這項計劃，連老天爺也覺得該吹了？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)