最慘影后！金敏喜當小三 廠商全抽手斷贊助
韓國女星金敏喜前年和已婚導演洪尚秀傳出熱戀，洪尚秀去年向元配提出離婚，而金敏喜日前在柏林影展封后，台上公開示愛洪尚秀，使這樁傳了快兩年的不倫戀正式浮上檯面，今(22日)韓媒報導，金敏喜因當小三形象跌到谷底，連以往主動提供她禮服的贊助商都紛紛抽手，使她領獎時只好得穿私服，可說是最慘影后。
金敏喜與洪尚秀最近現身，除了大方戴上情侶戒，更稱「我們是真心相愛的」，對不倫戀話題來者不拒。據韓媒報導，為影展常勝軍的金敏喜往往是各大廠商搶著贊助的對象，但爆發不倫戀後，許多廠商都大變臉，擔心她小三身分影響品牌，紛紛放棄出借衣物，先前她現身柏林影展的三套衣物都是她和造型師的個人物品，身上披的西裝外套則是來自愛人洪尚秀的贊助。
而先前傳出三次拒收離婚狀的洪尚秀元配，最近受訪談到近日來心情，直言像活在地獄裡，並怨洪尚秀無視這些，依然幸福地看著金敏喜，有如初戀的少年，對於這段婚姻，洪太太強調不願放棄，想繼續等老公回心轉意，「我有感覺，他還是會回來。」
(中時電子報)
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