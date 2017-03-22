台水董事長：不排除調漲工業用水
台灣自來水公司董事長郭俊銘今出席水情檢討會議。針對供水問題表示，今年12月底前不會調整水價，不過與科學園區廠商私下會談結果發現，廠商並不排斥調漲工業用水，比較希望「穩定供水」，未來不排除先調整工業用水價格。
不過郭俊銘認為，現在談水價調整稍之過早，還在與廠商私下討論的階段，預計4月中會與工總見面討論，之後還要再請示主關機關。
經濟部今日召開第2次水情檢討會議，會中除了宣布嘉義、台南地區4月5日起進入第1階段限水外，也對外宣布台水與台北市自來水事業處達成協議，買水糾紛告一段落。
經濟部常務次長楊偉甫表示，中南部降雨情況仍不樂觀，嘉義、台南水庫蓄水量都接近警戒線，所以宣布嘉南地區將進入1階。
至於台水和北水處協商結果出爐，水利署長賴建信表示，這是雙贏的結果，4月1日起台水向北水處買水價格為，38萬噸以下用水每度5.9元，38萬噸以上每度3.5元。
原本價格為30萬噸以下每度5.9元，30萬噸以上每度5.2元。郭俊銘表示，雖然價格降低，但是買水量增加，台水年度支出仍有可能超過10億元。
(工商)
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