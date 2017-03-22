美國陸軍展示雷射炮史崔克裝甲車
美國陸軍在新墨西哥的白沙飛彈試射場完成了雷射武器對飛行中無人飛機的擊殺能力，高能雷射炮安裝到史崔克(Stryker)裝甲車進行目關測試。
美國陸軍報(army.mil)報導，這具雷射武器稱為MEHEL 2.0，是由洛克希德馬丁(Lockheed Martin)負責研發。美國陸軍希望雷射炮可以用極低的成本，攔截戰場上的各式威脅，包括火箭、炮彈、和迫擊炮，或者無人飛機甚至巡弋飛彈。MEHEL 2.0的功率從原先的2千瓦提升到5千瓦，使其能夠更有效率。
雷射武器的研究人員亞當．阿伯爾(Adam Aberle)說，雷射武器己經開發了5~6年，我們在研究的過程中，修正雷射炮的合適功率和體積大小，現在我們認為5千瓦是相當合適的。以前的雷射炮體積很巨大，需要特殊車輛才能運載，現在也已經可縮小，整合到8輪史崔克輪型裝甲車裡。
阿伯爾期待能與美國陸軍進一步的合作，以將技術更為成熟。雷射武器沒有彈藥的限制，只要有足夠的電力就行。曾經換算過，一次電射炮所耗用的電力，大約是一公升的柴油。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。