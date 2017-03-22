美國陸軍展示雷射炮史崔克裝甲車

美國陸軍展示安裝雷射包的史崔克輪型裝甲車。(圖/美國陸軍)

美國陸軍在新墨西哥的白沙飛彈試射場完成了雷射武器對飛行中無人飛機的擊殺能力，高能雷射炮安裝到史崔克(Stryker)裝甲車進行目關測試。

美國陸軍報(army.mil)報導，這具雷射武器稱為MEHEL 2.0，是由洛克希德馬丁(Lockheed Martin)負責研發。美國陸軍希望雷射炮可以用極低的成本，攔截戰場上的各式威脅，包括火箭、炮彈、和迫擊炮，或者無人飛機甚至巡弋飛彈。MEHEL 2.0的功率從原先的2千瓦提升到5千瓦，使其能夠更有效率。

雷射武器的研究人員亞當．阿伯爾(Adam Aberle)說，雷射武器己經開發了5~6年，我們在研究的過程中，修正雷射炮的合適功率和體積大小，現在我們認為5千瓦是相當合適的。以前的雷射炮體積很巨大，需要特殊車輛才能運載，現在也已經可縮小，整合到8輪史崔克輪型裝甲車裡。

阿伯爾期待能與美國陸軍進一步的合作，以將技術更為成熟。雷射武器沒有彈藥的限制，只要有足夠的電力就行。曾經換算過，一次電射炮所耗用的電力，大約是一公升的柴油。

(中時電子報)