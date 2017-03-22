用手機捕捉天文美景 也可以很專業
熱愛天文觀察的門諾醫院醫師陳志雄，曾意外拍攝到台灣東岸的「太平洋日出綠閃」登上國際知名大氣光學網站，獲選「當日光學之照」，成了另類的台灣之光，而他也透露沒有專業器材也能超專業，自己最得意的作品是用IPHONE捕捉的。
從小就喜歡看星星的陳志雄醫師，對天文攝影非常有興趣，空閒時就愛背著相機帶著長鏡頭，捕抓難得的天文光學攝影，2013年在太太的鼓勵下，讓他從家鄉台南舉家搬遷來花蓮門諾醫院服務，並從原本的胸腔內科醫師轉而擔任重症加護中心的專責醫師。
「花蓮好的天氣與空氣，有拍不完的天文美景！」2015年的一個清晨，陳醫師起身泡牛奶給兒子喝，因睡不著，於是到宿舍頂樓拍照，沒想到意外捕捉到「太平洋日出綠閃（綠光）」，還登上了英國知名的大氣光學網站Atmospheric Optics的「每日一光學圖像」。
來到花蓮後，陳志雄累積了許多攝影作品，除了代表作「綠光」，還有繁星閃爍的星空攝影、碩大之美的天文奇觀以及獨特的山海美景，為了讓更多民眾一睹天文奇景，今天起在門諾醫院門診藝廊空間展出45幅的作品。
陳志雄說，自己也不是每次都使用特別專業的攝影器材，遇到了手邊有什麼器材就拿起來拍，畫質雖不高，但仍能從拍照過程中找出細節，遇到瓶頸就上網查資料，自己喜愛的作品「雲隙光與反雲隙光」這張廣角度照片，就是用IPHONE手機完成的。
(中時)
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