毒鴛鴦擁92公斤毒獲無保請回 新北地檢署：法官心證不評論

私藏180包、總重92.14公斤毒品的毒品嫌犯，該不該無保請回？

刑事局3月6日偵破一宗跨國毒品案，並將涉案的28歲徐聖傑、24歲黃意霖夫妻逮獲，這宗案件也獲得內政部長葉俊榮親自參與破案記者會嘉勉警方辛勞，未料新北地檢署7日複訊後聲請羈押，卻遭法院以「未舉證有逃亡、與未到案共犯串證之虞」駁回，將徐、黃二人無保請回，甚至也未限制住居，引發外界抨擊。

新北地院表示，承審法官當初在羈押庭訊後，認為檢方未能舉證徐、黃這對夫婦有逃亡之虞，且根據卷內事證僅證明仍有共犯尚未到案，但無法證明徐聖傑、黃意霖這對夫妻與未到案共犯有勾串事實，儘管二人所犯為最輕本刑5年以上的重罪，將徐、黃這對夫妻裁定無保請回，也未對徐、黃限制住居。

新北地檢署對此表示，檢方在當初聲請羈押時，當然有列舉徐聖傑、黃意霖這對夫妻有逃亡、勾串之虞，對於法院並未認同舉證結果，檢方表示「不予評論」。

新北地檢署襄閱主任檢察官周懷廉指出，在辦案實務上，92.14公斤毒品並不算是小數目，但法官卻會將主嫌無保請回「確實很奇怪」。檢方當下也立刻簽發拘票，但徐嫌夫妻早已落跑。

檢方對無保請回結果難以信服，也立刻向高院提出抗告，21日獲高院發回重新裁定。在此同時，刑事局幹員也根據線報，在3月8日趨車南下拘提已逃亡至屏東墾丁躲藏的黃意霖到案；21日下午3時在新北市板橋府中捷運站附近逮獲變裝的徐聖傑。

檢方表示，黃意霖因案遭到通緝，當初考量因刑期不長，若不聲押恐會讓她在執行結束、檢方尚未聲押的空窗期間落跑，才會以重罪向法院聲押，卻沒料到遭到駁回，因此黃到案後已先解送執行；至於刻意變裝逃逸警方追緝的徐聖傑，這回聲押後應會被押入看守所。

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(中時)