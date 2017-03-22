「大地寶藏·情約自然」 自然史教育館開展

縣長張花冠22日前往嘉義縣自然史教育館參加「大地寶藏．情約自然」暨從海到陸特展開幕，縣長張花冠（中）還與小朋友們一同做出老虎要抓人的趣味手勢。（余信賢攝）

「大地寶藏．情約自然」暨從海到陸特展22日開幕，小朋友們做出老虎要抓人的趣味手勢。（余信賢攝）

國立自然科學博物館的「大地寶藏·情約自然」常設展暨「從海到陸」特展，22日在嘉義縣新港鄉自然史教育館開展，縣長張花冠也在開幕當天前往參觀。

科博館策劃的「從海到陸」特展22日巡迴至嘉義縣自然史教育館展出，展示從海洋–陸地–天空的演化進程，說明各物種生命的起源，藉由各式各樣的脊椎動物充分展現動物骨骼的結構與功能，進一步了解動物之間的演化親緣關係，讓小朋友探索演化歷程的奧秘。

大型紫水晶放置在展場入口，展示超過兩百種以上的岩石及礦物標本，館員與志工定期接受科博館培訓，擔任展場解說人員，帶領參觀者一步步進入美麗的自然世界，展場後方設置教學及DIY區，全區被美麗的森林彩繪所包覆，參觀者彷彿置身森林，並透過DIY、野望影展影片欣賞，了解更多生態保育知識與重要性。

特展開幕22日上午由張花冠、國立自然科學博物館副館長周文豪、縣議員葉孟龍等人主持啟動儀式，小朋友打扮動物造型擔任小小解說員，為各界貴賓解說導覽，也充實自身對自然生態的知識。

縣長張花冠表示，新港國小的自然使教育館，原本已經閒置許久，新港國小的校友為了讓小學弟妹們可以再度使用這個空間，開始出錢整修，也感謝國立科博館連續4年，幫我們增加展覽內容。

目前「大地寶藏·情約自然」的展覽內容，可以讓小朋友了解地球的演化與人類的演化，這個真實的教室對小朋友的科學教育相當重要，更重要的是新港國小一代代的將這建物保留下來，也幸好自然科學博物館的幫忙，才能讓館藏在嘉義新港展現。

(中時)