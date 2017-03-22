創新領先世界第一 牛津大學副校長新竹開講

我要評比

由牛津大學副校長Nick Rawlins主講，與您分享如何成為世界頂尖人才，竹風教育基金會邀請您共襄盛舉，一同走在世界的潮流先鋒！(圖/主辦單位提供)

「百年牛津如何創新，躍上世界第一？」竹風建設、竹風教育基金會特邀牛津大學副校長Nick Rawlins，4月2日下午在竹北市專題演說，分享如何成為世界頂尖人才。

Nick Rawlins現任牛津大學行為神經科學教授，2010年10月被任命為發展與對外事務副校長。他在牛津完成學士和博士，研究範圍包括記憶、腦退化、疼痛和焦慮的神經基礎，廣泛發表研究論文。2006年當選醫學科學院士，並於2010年獲英國心理學會研究員。

竹風建設團隊自1992年起，深耕桃竹地區逾二十年，由「新竹縣建築開發商業同業公會」創會理事長徐榮聰董事長創立。曾榮獲兩岸建築金龍獎、最佳優良豪宅獎，以及新竹市評選住宅營建工程優良工地獎，堪稱國內建築業界金字招牌。

牛津－菁英論壇訂於4月2日（星期日）下午14時至16時，在新竹縣竹北市環北路一段101號登場。網路報名成功者，將以簡訊或電話通知與會（4/1中午前發送）。

(中時電子報)