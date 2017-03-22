達德商工美容科畢展 詹理惠讓媽媽披婚紗圓夢

達德商工美容科畢展，學生透過精彩演出展現學習成果。(鐘武達攝)

達德商工美容科詹理惠（右）透過畢展，讓媽媽一償當新娘穿婚紗的心願。(鐘武達攝)

達德商工美容科畢業成果展演，具特色又有時尚感。(鐘武達攝)

詹瑪莉20年前從菲律賓遠嫁到台灣沒有穿婚紗，20年後，就讀達德商工美容科的女兒詹理惠趁著今天學校舉辦「花嫁yes I do」專題展演，讓她一償披婚紗的心願，不過，遺憾的是 ，她的先生早逝，沒能在身邊。

畢業前夕，達德商工舉辦「2017美容科動態「花嫁yes I do」專題展演，透過競賽，訓練學生自我行銷能力及團隊合作，並依不同年代主題創作。

學生展演作品從華貴優雅、傳統經典、田園風格到璀璨夢幻都有，每一套都充滿著甜蜜與喜慶，詹瑪莉穿著新娘禮服走秀，是最受矚目的模特。

38歲的詹瑪莉說，20年前從菲律賓遠嫁台灣永靖鄉時，娘家無人伴隨前來，依習俗不能披婚紗，所以就錯過女人一生中唯一穿新娘禮服的機會。目前她在化妝品工廠上班，每當看到女孩穿上漂亮的婚紗，心裡總是「酸酸」。

詹理惠知道媽媽心中一直有個遺憾，特別邀媽媽參加走秀圓夢，善解人意的同學也都開心幫忙化妝。詹理惠抱著詹瑪莉說，1歲多時，多病的父親就過世，媽媽為了拉拔她長大未再嫁，讓媽媽穿上美麗的婚紗一圓青春夢，表達最深的感謝。

達德商工這場花嫁展演，除了美三信詹瑪莉母女的「菲妳莫屬」，美三戊的「添囍良緣」、美三甲「緣諾幸福」、美三丁「餘．愛」、美三乙「蜜漾佳人」以及美三丙的「一生情緣」，都是充滿時尚特色，又讓人感到幸福。

(中時)