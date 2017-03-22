泰國小學老師另類教乘法 網友熱議

泰國一名小學老師，為讓學生增加學習效果，特別編出一段動作誇張的舞蹈，讓泰國網友們瘋狂議論，有人認為效果好無所謂，但也有人認為實在不得體。

根據泰文媒體泰叻報報導，這名穿著泰國公務員制服的女老師以舞蹈方式來教導學生背九九乘法，學生也大聲背誦回應，短短30秒的影片僅3小時就有160萬次的點閱。

泰國網友紛紛留言表示，這樣做可以增強學生的記憶，達到寓教於樂的效果；但有人覺得老師穿著制服跳舞，顯得不夠莊重，應該可以改進，同時數學需要的不只是背誦，可以以其他方法來讓學子增加興趣。1060322

(中央社)