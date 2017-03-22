潘武雄小腿傷無大礙 開季先發沒問題

潘武雄腿傷已無大礙，開季先發沒問題。(周鎮宇攝)

統一獅外野手潘武雄，今出席YAHOO TV轉播記者會，針對之前腿部受傷，在官辦熱身賽都未出賽，他指出，已經沒有大礙了，狀況也很OK，是否上場就看教練團安排。

潘武雄說，因為日前參與中職日職對抗賽，人工草皮踩起來需要用更大的力量，讓腿部有點緊，回國之後又做了很大重量訓練，導致小腿有點發炎，不過已經好了，開幕戰可以出賽沒有問題。

不過從中職日職對抗賽後，潘武雄僅出賽一場，港都盃的熱身賽，之後就休兵將近兩周，是否擔心沒有實戰狀態，他回應，感覺沒有差很多，加上在球隊內部，也會進行與投手的實戰練習，所以還可以。

潘武雄目前生涯全壘打累積84轟，安打數則來到909支，有望在本季達成千安百轟里程碑，潘武雄說，不會給自己太大壓力，就是目標，一切順其自然，只希望整季都能身體健康幫助球隊，球隊也沉澱很久了，希望今年能夠一舉奪下總冠軍。

(中時電子報)