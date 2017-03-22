中職富邦25日隊史首戰 主場鎖定新莊

我要評比

富邦悍將隊25日將進行隊史首戰，在新莊主場迎戰中信兄弟，總經理蔡承儒今天談到主場規劃，明年爭取認養新莊球場，至於大巨蛋「短期內滿困難的」。

蔡承儒說，球團希望先務實一點，大巨蛋的問題比較複雜，「我現在沒有辦法評論」。

富邦悍將本季主場新莊27場最多，其次澄清湖21場，明年球季計畫認養新莊球場，提升硬體設備，淘汰老舊設備，蔡承儒說，周邊規劃也希望能讓球迷更方便看球。

富邦悍將今天啟用在淡水的球員宿舍，參考國外職棒、聽取球員需求，設置健身房、起居室、防護室還有兒童活動空間，不過健身器材4月初才會到齊。

25日富邦隊史第一戰，也是聯盟開幕戰，門票1萬2500張已經售完。當天富邦子企業的一級主管全數到場，包括集團大家長「大董」蔡明忠、「二董」蔡明興。

接手球隊第一年，蔡承儒努力爭取球迷支持，去年義大犀牛主場平均觀眾4280人在4隊中墊底，今年設下5500人的高標準，今天也與網路平台Yahoo合作推出直播服務，成為第9個收看管道。

包括Line Today等新媒體的轉播管道，球團表示，第一年希望以推廣的方式，觸及更多球迷，擴大球迷數量。

富邦第一年暫時不採「全主場」，主場加油區設在一壘側，三壘讓給客隊球迷，未來彈性調整。

過去為義大犀牛主控現場的DJ劉老師，今年也會出現富邦悍將的南部主場，開幕戰也會到場，與吉祥物、啦啦隊主導應援風格。

首戰票房開紅盤，第二戰只賣了4000多張門票，蔡承儒也號召球迷進場，「一壘側賣得不錯，三壘側比較空，Lamigo球迷大概比較喜歡看自己主場」。1060322

(中央社)