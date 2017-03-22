警大愛黛爾 音樂人吃驚

我要評比

中央警察大學今年度的「韶韻獎演唱暨創作歌謠比賽」中，警大一年級刑事系女學生吳婕寧音色有如天籟，被評審譽為「警大愛黛爾（Adele）」。（警大提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月22日

中央警察大學今年度的「韶韻獎演唱暨創作歌謠比賽」中，警大一年級刑事系女學生吳婕寧音色有如天籟，被評審譽為「警大愛黛爾（Adele）」。

警大舉辦「韶韻獎演唱暨創作歌謠比賽」今年邁入35年，而這項比賽也被警大人視為最能解放平日形象的比賽之一，比賽共有演唱組、創作組、團體歌舞組，總計36組團體參加。

警大人在「脫下制服後」登場，現場舞技與歌藝專業性有如「星光選秀會」，連評審都難以取捨。

警大校長刁建生今天表示，警大是國內警政最高學府，致力於各項打擊犯罪上的專業，為了也讓學生感受到「專業加專業」的相乘效果，今年特別邀請多名知名音樂人共同擔任評審，讓學生體驗到專業的重要性。

在各組賽事中，大一新鮮人組成的樂團「金太郎」，演唱澳洲知名樂手SIA的「Titanium」，以初生之犢不畏虎之姿奪冠。

另外，刑事系一年級的吳婕寧音色有如天籟，台風穩健，當唱出第一句歌詞時，現場屏氣凝神，沉醉在有如神人的演唱表演中，甚至被評審譽為有如全球知名創作歌手愛黛爾（Adele），可視為「警大愛黛爾」。

刁建生對於學生的表現，數度感動，眼角泛起淚光，講評時也期勉這群「準波麗士大人」做什麼事情，都要致力於最專業的呈現；也期待韶韻獎的榮耀，散播感動到所有警大人。1060322

(中央社)