草間彌生廁所 關燈宛如置身夜店
新竹市虎林國中主體大樓A棟廁所，1999啟用至今疑似設計施工或使用不當，造成該處排水管漏水、天花板積水腐蝕甚至塌陷等況。去年以教育部補助經費整修8間廁所，學生們集結藝術想像，導入「草間彌生」概念，宛如夜店的視覺感受。
副市長沈慧虹22日前往視察，在國二生陳以萱介紹下一一參觀，她說，虎林國中將原本潮濕陰暗、不敢去的廁所，轉變為學生爭相「跨區」使用的空間，其改善不只是硬體，更是課程與創意，落實新校園運動精神，讓孩子共同參與，營造「知識遊樂地」校園。
虎林國中結合校園環境，打造五星級廁所，一掃過去潮濕陰暗印象，每層樓都有不同特色，1樓「迎賓風」、2樓「大地風」、3樓「草間彌生」及4樓「動物風」，其中3樓「草間彌生」風格邀請學生參與設計，配合課程利用螢光原點貼紙創作，以及上空樓空燈具，不論開燈、關燈時，都最具特色，甚至有夜店感受。
市府力推「新校園運動」，整建轄內老舊校舍，包括改善虎林國中廁所，教育處表示，目前已有載熙國小、新竹國小、虎林國中、三民國中、光武國中、培英國中及東園國小等7校36間廁所陸續完成，投入近1100萬經費，將創造更多校園新風貌。
(中時)
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