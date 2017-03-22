開球四王牌 吳宗憲王力宏玖壹壹A-Lin

我要評比

中華職棒2017年球季在25日開打，各球團主場首戰都請到重量級開球貴賓，富邦悍將王力宏、Lamigo桃猿吳宗憲、中信兄弟玖壹壹、統一獅A-Lin。

富邦悍將25日在新莊主場出戰中信兄弟，這場比賽是富邦隊史首戰也是聯盟開幕戰，由天王級歌手王力宏開球。26日富邦第二戰由歌手范瑋琪開球。

中信兄弟今天宣布，26日在洲際主場對統一獅的比賽，請到台中出身的嘻哈團體「玖壹壹」表演，並且擔任開球嘉賓。

Lamigo桃猿同樣在今天宣布，主持天王吳宗憲30日會在桃園主場開球，並且擔任Lamigo TV客串球評。

統一獅主場4月4日主場開幕戰，總教練黃甘霖的老婆、天后級歌手A-Lin也會到場獻唱。不過球團表示，A-Lin是否開球，還要進一步確認，目前可以確定的是一定會開唱。1060322

(中央社)