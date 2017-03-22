日本東京工業大學院長訪桃園

桃園市長鄭文燦今天接見日本東京工業大學科學技術創成研究院長益一哉，他說，市府要打造桃園成為產學合作基地，透過產業學界合作，帶動桃園發展。

鄭文燦今天下午於市府，接見日本東京工業大學科學技術創成研究院長益一哉，他指出，以電子產業來說，新竹以半導體及積體電路設計為主，台北以軟體研發為主，桃園則以資訊與通信科技見長，許多ICT大廠都在桃園設廠，將可整合發展，提升競爭力。

他說，105年美光科技公司合併華亞科技公司，投資桃園，擴大在台灣的布局；而市府配合「亞洲‧矽谷計畫」，也積極推動「亞洲創新研發人才中心」，並串接大專院校、育成中心的研發能量，擴大產學合作，提升國際競爭力。

益一哉表示，東京工業大學長期發展低耗能的超級電腦系統，並提供各國研究人員自由運用，透過超級電腦系統，可以帶動醫療與科技發展，增益生活品質；而桃園推動「桃園航空城」等重大建設計畫，令他十分驚豔，期盼未來也能多加交流。1060322

(中央社)