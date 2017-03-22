傲慢與偏見女作家未婚 卻有兩個假老公

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英國罕普夏檔案館揭露，英國著名女作家珍．奧斯汀（Jane Austen）曾偽造與兩名男子結婚的紀錄。珍．奧斯汀以對19世紀社會的深刻見解聞名全球。

法新社報導，珍．奧斯汀在小說中，刻畫女主角在當時的父權習俗下，透過有利婚姻尋求安定和社會地位。

不過，珍．奧斯汀本人卻終生未嫁。

英國罕普夏檔案館宣布，「傲慢與偏見」（Pride and Prejudice）一書作者珍．奧斯汀親手寫下的兩筆假婚姻紀錄，據信都是她虛構出來的，檔案館即將展出這些記錄，紀念她逝世200週年。

珍．奧斯汀在英格蘭東南部罕普夏長大，這些記錄就出現在罕普夏史蒂文頓（Steventon）教區的婚姻登記簿裡。

根據教會預先宣布兩人即將結婚的公告，珍．奧斯汀曾與名叫費茲威廉（Henry Fitzwilliam）的倫敦男子結婚，又與名叫莫提默（Edmund Mortimer）的利物浦男子結婚。

據信當時仍為青少女的珍．奧斯汀能登記這兩次假婚姻紀錄，是因為她的父親是教區牧師。

罕普夏文化當局發言人吉布生（Andrew Gibson）在網站解釋說：「這份特殊檔案揭露了珍．奧斯汀性格的另一面。」

他還說：「她寫下這些造假的婚姻記錄時仍是青少女，就某些方面而言，這顯露了她年輕時淘氣的一面。」（譯者：中央社劉文瑜）1060322

(中央社)