傲慢與偏見女作家未婚 卻有兩個假老公
英國罕普夏檔案館揭露，英國著名女作家珍．奧斯汀（Jane Austen）曾偽造與兩名男子結婚的紀錄。珍．奧斯汀以對19世紀社會的深刻見解聞名全球。
法新社報導，珍．奧斯汀在小說中，刻畫女主角在當時的父權習俗下，透過有利婚姻尋求安定和社會地位。
不過，珍．奧斯汀本人卻終生未嫁。
英國罕普夏檔案館宣布，「傲慢與偏見」（Pride and Prejudice）一書作者珍．奧斯汀親手寫下的兩筆假婚姻紀錄，據信都是她虛構出來的，檔案館即將展出這些記錄，紀念她逝世200週年。
珍．奧斯汀在英格蘭東南部罕普夏長大，這些記錄就出現在罕普夏史蒂文頓（Steventon）教區的婚姻登記簿裡。
根據教會預先宣布兩人即將結婚的公告，珍．奧斯汀曾與名叫費茲威廉（Henry Fitzwilliam）的倫敦男子結婚，又與名叫莫提默（Edmund Mortimer）的利物浦男子結婚。
據信當時仍為青少女的珍．奧斯汀能登記這兩次假婚姻紀錄，是因為她的父親是教區牧師。
罕普夏文化當局發言人吉布生（Andrew Gibson）在網站解釋說：「這份特殊檔案揭露了珍．奧斯汀性格的另一面。」
他還說：「她寫下這些造假的婚姻記錄時仍是青少女，就某些方面而言，這顯露了她年輕時淘氣的一面。」（譯者：中央社劉文瑜）1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。