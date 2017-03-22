演講陸生提問踴躍 馬英九急尋台灣學生

前總統馬英九今天再度到東吳大學演講，談「東海的國際法問題」，中國大陸學生提問踴躍，甚至超出演講範圍，問到南海問題去，讓「馬老師」不禁反問「台灣的同學在幹嘛啊？」

馬英九去年9月開始擔任東吳大學「嚴家淦法學講座教授」，今天再度化身「馬老師」，演講「東海的國際法問題」，馬英九詳細介紹東海的地理水文環境、地質和歷史，並提到他在總統任內簽署的「台日漁業協議」、「東海和平倡議」等的意義。

有陸生問到日本沖之鳥礁的問題，馬英九說，日本在沖之鳥經營20多年，想將之變成人工島，這是合法的，但不能說它有200海里專屬經濟海域，「這實在不能稱作是島」，「但我們外交部又不敢說它不是島」。

馬英九說，如果讓沖之鳥礁有200海里專屬經濟區，已超過日本面積，台灣太平島是沖之鳥礁的5萬倍大，太平島已經夠小了，還比沖之鳥礁大這麼多，「他(國際仲裁法庭)還說我們不是島」，「如果太平島不是島，那它(沖之鳥礁)是甚麼呢」，這差太遠了。

演講時間2小時，下半場馬英九完全開放學生提問，前面發問的學生清一色都是來自中國大陸，讓馬英九開玩笑反問，「台灣學生在幹嘛啊」、「我們徵求台灣學生好不好」，還一度走到台下欽點。

美國國防部長馬提斯指釣魚台適用美日安保條約，中國國民黨批評總統蔡英文和駐日代表謝長廷未抗議。有台灣學生舉手提問，謝長廷表示，歷來總統、部長、代表都沒抗議，不是民主進步黨執政才如此，國民黨也是，請問馬英九怎麼看？

馬英九說，政府應該出來講清楚，釣魚台目前在日本統治當中，但那只是行政權，1972年日本跟美國簽訂的沖繩歸還條約中提到，只是涉及行政權。

馬英九表示，為了東亞安全，不反對日本跟美國的安保條約，但要講清楚，「釣魚台主權不是日本的」，站在主權國家的立場，要把話講出來，「即使講出來日本會不高興，都要講」。

今天約有7、8名學生提問，其中有2名是台灣學生。馬英九說，「證明我們台灣還有同學」。講座結束後，不少學生留下來與馬英九合影留念，還有不少女學生直接與馬英九擁抱，還一起比出「愛心」圖樣。1060322

(中央社)