環遊世界50天 雙人675萬全台最奢華

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環遊世界要多少錢，新航和易遊網合作，推出全台最頂級環遊世界之旅，搭配A380豪華套房，看極光、造訪馬丘比丘，2人要價新台幣675萬元。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月22日

環遊世界要多少錢，新航和易遊網合作，推出全台最頂級環遊世界之旅，搭配A380豪華套房，看極光、造訪馬丘比丘，2人要價新台幣675萬元。

環遊世界方法百百種，旅遊作家943就曾用10萬元環遊世界，靠著廉價航空、背包客旅店完成夢想，不過，若是想要搭乘頂級商務艙暢玩13個國度，探訪復活島摩艾石像、馬丘比丘、亞馬遜河和看極光，口袋可要夠深。

新航和易遊網今天宣布，推出「頂級環遊世界50天新航50週年限量版」行程，搶攻金字塔頂端族群，搭配新航A380豪華套房、新航商務艙以及星空聯盟商務艙，暢遊世界最美景點，2人要價675萬元，限量5對名額。

除了新航A380豪華套房和商務艙，50天的行程還包括搭乘世界最佳豪華火車「東方快車Orient Express」；在世界十大豪華列車「非洲之傲列車Rovos Rail」上，飽覽無窮壯美的非洲景色。

另外還會安排乘坐私人飛機，從300公尺以上的高空，鳥瞰「納斯卡線」巨大圖騰的神秘全貌；體驗水上移動城堡「亞馬遜河輪 Aria Amazon」，深入探索亞馬雨林叢林的原始之美。

業者表示，頂級環遊世界50天行程將在4月10日開賣，明年1月12日出發，預估將是全台最頂級、奢華的環遊世界之旅。1060322

(中央社)