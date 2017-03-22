環遊世界50天 雙人675萬全台最奢華
環遊世界要多少錢，新航和易遊網合作，推出全台最頂級環遊世界之旅，搭配A380豪華套房，看極光、造訪馬丘比丘，2人要價新台幣675萬元。
環遊世界方法百百種，旅遊作家943就曾用10萬元環遊世界，靠著廉價航空、背包客旅店完成夢想，不過，若是想要搭乘頂級商務艙暢玩13個國度，探訪復活島摩艾石像、馬丘比丘、亞馬遜河和看極光，口袋可要夠深。
新航和易遊網今天宣布，推出「頂級環遊世界50天新航50週年限量版」行程，搶攻金字塔頂端族群，搭配新航A380豪華套房、新航商務艙以及星空聯盟商務艙，暢遊世界最美景點，2人要價675萬元，限量5對名額。
除了新航A380豪華套房和商務艙，50天的行程還包括搭乘世界最佳豪華火車「東方快車Orient Express」；在世界十大豪華列車「非洲之傲列車Rovos Rail」上，飽覽無窮壯美的非洲景色。
另外還會安排乘坐私人飛機，從300公尺以上的高空，鳥瞰「納斯卡線」巨大圖騰的神秘全貌；體驗水上移動城堡「亞馬遜河輪 Aria Amazon」，深入探索亞馬雨林叢林的原始之美。
業者表示，頂級環遊世界50天行程將在4月10日開賣，明年1月12日出發，預估將是全台最頂級、奢華的環遊世界之旅。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。