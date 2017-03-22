南投國際室內撐竿跳高賽 海峽組大陸男女將雙雙奪金

南投縣副縣長陳正昇（左）主持開幕式並致贈紀念品給參賽的國際組選手。（楊樹煌攝）

2017南投國際室內撐竿跳高比賽，國際組美國女子選手Kortney Ross，一躍而過4.3公尺，勇奪金牌。（楊樹煌攝）

室內撐竿跳高海峽兩岸男子組第1名大陸張偉（中）、第2名大陸丁邦超（左）、第3名中華隊許德敬（右）。（楊樹煌攝）

室內撐竿跳高海峽兩岸女子組第1名山東的薛成成（中）、第2名為中華隊吳家如（左）、第3名為中華隊林采瑩（右）。（楊樹煌攝）

國際男子組第1名美國隊Victor Weirich(中)、第2芬蘭選手Tomas Wecksten(左)、同列第2韓國選手Jin Min-Sub（右）。（楊樹煌攝）

國際女子組由美國選手Kortney Ross以4.3公尺列第1，同為美國的Allison Koressel跳4.3公尺列第2，中華隊吳家如3.9公尺第3。（楊樹煌攝）

2017年第24屆南投國際室內暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽大會，今(22)日在草屯商工舉行開幕式，由南投縣副縣長陳正昇主持，榮獲多項舞龍錦標賽金牌的卓蘭高中舞龍隊應邀到場演出精彩的舞龍，為活動揭開序幕，也讓外國選手大開眼界。

陳副縣長在開幕典禮上期勉選手能有更高、更精湛的表現，透過彼此交流，展現最優異的成績，隨後由前體委會主委陳全壽、體育會副主委簡景賢議員、草屯商工秘書鄭玄倫代表致詞，歡迎各國選手蒞臨，並致贈紀念品給參加國際組選手。

中華台北田徑協會副理事長翟學電指出，草屯商工多年致力推廣撐竿跳不遺餘力，擁有的撐竿跳高比賽場地、器材設備超越國際標準，但台灣撐竿跳高實力，仍有許多進步的空間，希望藉由國際賽事舉辦，讓台灣選手能夠觀摩學習國際級選手技巧，提升台灣體育水準。

開幕式後隨即進行國際及海峽組比賽，本次賽事各國好手齊聚，國際組計有美國、英國、芬蘭、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、香港、新加坡、中國大陸及中華隊等11國代表隊選手參加，國際頂尖選手如雲。精湛的跳高技能，引起在旁觀賽的學生驚呼連連。

經過激烈競賽，國際男子組由美國選手Victor Weirich以5.3公尺獲得第1名，芬蘭選手Tomas Wecksten、韓國選手Jin,Min-Sub則以5.2公尺同列第2名；國際女子組由美國選手Kortney Ross以4.3公尺列第1，同為美國的Allison Koressel以跳4.3公尺列第2名，中華隊吳家如3.9公尺第3名。

海峽兩岸男子組第1名為大陸張偉5.2公尺、大陸丁邦超晉升落後以5.2公尺列第2名、中華隊許德敬4.7公尺第3名；女子組前3名分別為大陸薛成成4公尺，中華隊吳家如3.9公尺，中華隊的林采瑩3.7公尺。

(中時)