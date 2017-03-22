「拔昌列車」4月8日開到汐止 號召千人大遊行
反對同婚修改民法的北北基安定力量聯盟，本月11日在瑞芳啟動「拔昌列車」活動，訴求罷免立委黃國昌，原定25日前往汐止，今天安定聯盟宣布將延後至4月8日；罷免發起人孫繼正表示，當天將號召千人上街遊行，路過黃國昌服務處，表達民眾不滿心聲。
號召罷免黃國昌的北北基安定力量聯盟主席孫繼正表示，考慮場地整修和整體佈署，決定將活動延後，也為為落實安定力量「一步一腳印，鄉鎮走透透」的策略，未來幾周將在汐止加強宣傳力道。
孫繼正指出，4月8日當天將號召千人大遊行，遊行路線分兩條，皆從汐止火車站出發，分別沿著大同路和新台五路行經矽科火車站、宏國大鎮，再返回車站，當天遊行路線會經過黃國昌服務處，也會有抗議行動，至於集會、路權申請皆已獲核准。
根據選罷法新制，黃國昌所屬新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、貢寮、平溪、雙溪、瑞芳）只要有2511人提案罷免，第二階段達2萬6119人連署，第三階段達6萬2798張同意票，罷免案即可通過；孫繼正說，目前罷免黃國昌連署書已逾1萬5千份，有信心通過第二階段2萬6119人門檻，
孫繼正表示，盼藉此次罷免黃國昌行動，喚醒鄉親關注公共事務及下一代教育，並透過公民權的行使，使民意代表能真正的回歸代表民意的角色，而不是只顧著為自己未來的政治生涯鋪路。
(中時)
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