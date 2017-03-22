吳宗憲爆某A咖男星超渣 一次劈4女！
日前才鬧出辛龍中樂透風波的綜藝天王吳宗憲，近日又在大陸節目《飯飯男友》大爆料，揭露某電影、電視劇雙棲一線男星同時劈腿4女的渣男行為，吸引網友瘋狂猜測他口中的渣男A咖是誰。
吳宗憲在節目中稱該男星曾對某任女友說過不能公開戀情，「因為兩人都是藝人，公開等於分手」，豈料某天那位男星竟然被拍到跟另一名女生約會，於是這邊公開戀情，另一邊等於分手。
但事情還沒完，吳宗憲稱那位慘遭劈腿的女星，是自己的好友兼好妹妹，但她後來才知道，A咖男星不只跟她分手，還同時跟另外2個女生分手，「而且分開1個2個，她是第3個！」
該男星渣男行為，不僅讓吳宗憲講完直呼「男人就是賤！」來賓鬼鬼（吳映潔）在一旁聽到也不禁眉頭深鎖，掀起網友瘋狂猜測這位超渣男星到底是誰。
(中時電子報)
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