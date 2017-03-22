桃園前議員王淳長服農藥自殺 不治身亡

桃園市前縣議員王淳長21日在家服農藥輕生，送醫不治，終年62歲。地方人士說，王淳長過去曾罹患淋巴癌，雖受控制，但疑久病厭世。不少議員聽聞前同事的噩耗，均感錯愕與難過。

王淳長過去曾任2屆村長、1屆鄉代，過去縣議會曾連任15、16、17屆等3屆縣議員。過去勤跑基層、作風親民，地方風評不錯。

議長邱奕勝表示，聽到王議員聽到消息很震驚錯愕，他在任時很認真負責，是很為鄉民的民意代表，雖然這次沒連任成功很惋惜，換個角度想，他也能撥一點時間處理自己的事，多陪家人，要面對問題有很多種方式，很可惜，希望他一路好走。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)