中市第五市場屢收假鈔 嫌食髓知味再犯被逮

林男（右前）遠從南投到中市，涉持千元偽鈔購物被逮。（陳淑芬翻攝）

中市第五市場日前傳出攤商收到千元偽鈔事件，第一警分局西區派出所追查住南投的60歲林男，早在2月底就曾拿千元偽鈔遠到中市第五市場小額購物，透過找零換回真鈔，食髓知味在3月15日再前來犯案，警方獲報循線逮捕，依偽造貨幣、詐欺等罪嫌將他送辦。

警方日前接獲第五市場曾姓攤商報案，指稱收到千元偽鈔，警方深入查訪統計有4家攤商受害，經組成專案小組清查、過濾相關監視器影像，追查出住在南投、有偽造貨幣前科的60歲林男涉嫌重大。

警方20日晚間前往林男住處搜查，林男辯稱他住家樓下就是市場，並沒必要遠到台中採買，警方出示相關證據後，他又改口曾到第五市場只吃飯、並沒購物，還抱怨他以千元鈔買20元雞肉，攤商卻沒找錢。被害人指證歷歷，但林男否認涉案，供詞反覆，又無法自圓其說，也不願交代現鈔來源。

警方追查出林男在2月27日近午曾到第五市場以千元偽鈔向攤商小額購買20元雞肉，換得找零的真鈔，食髓知味後，在3月15日又以相同手法來購買醬菜、蔬菜及肉粽。警方訊後將林男送辦，經檢察官聲請羈押獲准。全案警方擴大追查偽鈔來源，避免民眾受害。

(中時)