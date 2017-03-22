嘉義市國民運動中心上樑 年底完工
嘉義市國民運動中心去年10月開工，工程進度順利，市長涂醒哲今天主持上樑典禮，他表示，上樑是工程重要的里程碑，期待運動中心今年底完工，明年3月營運。
涂醒哲表示，嘉義市國民運動中心由統包商負責細部設計與施工，施工過程與設計界面相互搭配，工程效率提昇，進度超前4%以上，期許這項工程能替嘉義市拿下金安獎。
市府教育處表示，國民運動中心是市立游泳池原址改建，占地4590平方公尺，規劃地上4層建築，樓地板面積約8,885平方公尺，去年6月24日簽約、10月21日動土，工程費約2億8千6百萬。
規劃的設施有SPA池、烤箱室及兒童池的溫水游泳池、2面籃球場、8面羽球場、8面桌球檯、4面撞球檯、2間韻律教室、體適能中心及體適能教室TRX各1間、1間飛輪教室、半室外攀岩場及兒童遊戲室、棋藝閱覽室、販賣部。
(中時)
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