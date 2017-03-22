好巿多奧客打員工巴掌吐口水 遭檢2罪起訴

好巿多高雄中華店去年10月發生鄧姓奧客欲帶多名親友進入賣場，被60歲洪姓女員工制止，鄧男腦羞成怒罵對方「妳長那麼醜還出來」，還甩洪婦一巴掌並在她臉上吐口水，高雄地檢署依傷害、公然侮辱等罪起訴鄧男。

檢方偵查時鄧男坦承有帶親友到好巿多，但否認罵人醜及吐口水、甩巴掌，不過好巿多多名員工均證稱，鄧男確有羞辱同事，且洪婦被打後，被帶到員工休息室休息，並拍下右臉遭打紅腫樣子，及到阮綜合醫院驗傷。

雄檢認定鄧男先是罵人「妳長那麼醜」已屬惡言，又故意在不特定多數人出入的場所對洪婦吐口水，已使洪婦難堪，並已貶損洪婦人格，至於打人一巴掌，則構成傷害罪，偵結依公然侮辱及傷害罪將鄧男起訴。

(中時)