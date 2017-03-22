看好前景，大仁科大資管系轉型電子商務學程

大仁科大電子商務學程設有商品攝影棚，學生學習商業攝影，將行銷商品拍得美美的。（潘建志攝）

大仁科大電子商務學程設有網路直播平台，學生可練習直播行銷，打造「網紅」。（潘建志攝）

大仁科大電子商務學程有6家學生網路實習商店，學生協助商家行銷販售商品，不用外出打工就能賺取學費生活費，也能幫忙在地產業發展。（潘建志攝）

看好電子商務前景，屏東大仁科技大學資訊應用與管理系轉型成「電子商務創新應用學士學程」，教學中心也在51周年校慶時開幕。未來學生在校期間，還能透過幫廠商行銷，或推廣學校各系研發的相關產品，賺取學費生活費，求學就業同步。

學程主任黃薰慧說，學程好處是比系開放、不受限制，可利用學校各系的師資和設備，對學生學習更有助益。電子商務是未來的前景行業，學生需要有更靈活的思維及方法，也要更懂行銷技巧，整合各方資源。

學程有企業電子化應用、數位內容設計、數位科技應用、社群網路探勘等課程，並設有商品攝影棚、電子商務倉儲管理室、網路直播平台等教學空間。學校也開設「大仁購」等在內的6家學生網路實習商店，讓學生實作。

部分網站和在地廠商合作，由學生協助設計網頁，甚至以拍微電影的方式，幫商家行銷販售商品，商家也將所得利潤回饋學生，學生不用外出打工就能賺取學費生活費，也能幫助在地產業發展。

「大仁購」網站則專門行銷學校各系所研發的產品，所得作為校務基金，回饋給學生。黃薰慧說，除了食品系研發的料理包、環安系研發的清潔用品等有形商品外，無形商品像是觀光系的遊程規畫、民宿旅館住宿等，都能協助行銷。

(中時)