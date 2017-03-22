蘇治芬秘書涉賄交保 張麗善：做賊喊抓賊
民進黨立委蘇治芬在農會選舉期間大動作要求檢調單位查賄，沒想到卻查到自己人，雲林地檢署查到蘇治芬雲林辦公室副主任林全合與前雲林縣政府行政處長黃財福涉嫌賄選，兩人經複訊後交保。國民黨立委張麗善表示，蘇治芬口口聲聲喊仁義道德，事實證明根本做賊喊抓賊。
張麗善指出，林與黃是蘇治芬核心幕僚，在地方上發言幾乎可以代表蘇治芬，關係非常好。張也批評蘇治芬在農會選舉期間將有意參選農會小組長與代表的名單交給檢調，通報有賄選嫌疑，引發農會內部人心惶惶，沒想到最後是自己人在賄選。
張麗善也指出，農會選舉前民進黨屢次逼迫農委會修改《農會選舉罷免辦法》，逼迫農漁會都要提供名冊，選後被抓到原來是要拿名冊來買票。張也痛批，蘇治芬還想修《農改三法》推動農會直選，難道是要讓農會變成賄選天堂。
(中時)
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