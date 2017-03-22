中市公墓納骨堂回饋金編列訂有落日條款 所在地里民續享優惠

「臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例」規定，台中市政府自108年1月1日起應停止編列納骨堂(塔)回饋金。對於地方希望市府續發，民政局長蔡世寅說明，基於保障原享有回饋金民眾的信賴利益，並考量全市納骨堂(塔)的平等性，在縣市合併後，該條例在101年訂定落日條款，雖取消編列回饋金，但納骨堂(塔)的所在里民仍繼續享有相關減免優惠，落實地方回饋。

蔡世寅表示，各縣市政府殯葬設施回饋地方，皆朝向殯儀館、火化場周邊地區為回饋對象，而公墓、納骨堂(塔)因有容量限制及造價成本因素，均採使用者付費原則，目前均未有回饋機制。

台中市在縣市合併前，西屯區第十三公墓內納骨堂(塔)、神岡區示範公墓及第一公墓內納骨堂(塔)即訂有回饋金機制。升格直轄市後，民政局為保障原納骨堂(塔)回饋區民眾的信賴利益，並考量全市納骨堂(塔)的平等性，於101年12月6日制定公布「臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例」，並明訂自108年1月1日起停止編列回饋金的落日條款。

針對地方反映希望市府續發回饋金。蔡世寅表示，根據落日條款雖然必須停止編列，但納骨堂(塔)的所在里民仍可依「臺中市公立殯葬設施收費標準」規定，繼續享有相關優惠，落實對地方的回饋。

(中時)