屏縣府盼與台電合作 加速電纜地下化
每年颱風季節屏東縣經常首當其衝，造成多處電桿倒塌或傾斜，停電問題嚴重，也讓僅僅13.8％的電纜地下化比例偏低浮出檯面；經多名立委反應後，台電承諾積極改善，其中包括恆春、琉球等11鄉鎮將優先執行，估計總經費超過5億8000萬元，2019年前將陸續建置完畢。
屏東市民代表方一祥抱怨，屏市復興南路至龍華路為通往六堡地區重要道路，此路段停電直接影響一旁養殖業者，總會擔心魚群缺氧死亡，損失都是百萬起跳；他強調，電纜地下化是城市進步象徵，同時能改善風災斷電造成民生問題，工程刻不容緩。
經立委周春米及蘇震清與台電協調，爭取通過總長度36公里的電纜地下化工程，屏東縣政府發言人黃建嘉指出，已經條列未來縣府即將進行的道路、排水改善等工程，希望與台電進行協商，盼在修繕道路同時，加速地下化速度，避免各唱各調，影響民眾生活。
台電也承諾，將先針對屏東市起點從棒球場至終點復興路與龍華路口，長度約2公里部分進行規畫，預計5月底細部設計就能完成，年底進行發包管路工程，明年就可完工。
屏東市長林亞蒓強調，電纜地下化除能改善天際線景觀，更重要是便利於民，公所會全力協助變電箱放置處，用最快時間完成相關工程，希望一舉解決六堡區域每逢颱風就會停電的窘境。
(中時)
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