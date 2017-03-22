呼應綠色府城 南紡購物中心夏季制服亮相
南紡購物中心營運滿2年，過去2年經歷登革熱、地震等考驗，迎接新的年度，3月30日起將全面針對客服人員夏季制服進行首次改版，有別於其他百貨公司多請設計公司操刀，南紡購物中心特聘台南應用科大服飾設計與刺繡中心2位名師操刀，設計2套呼應綠色府城的新制服。
設計靈感來自購物中心「Logo徽章」與「璀璨耀眼的建築體」，以綠色為主軸象徵崇尚自然與關懷環境，再搭配都會洗鍊的藕紫色系，烘托出在台南府城的先驅者地位，提供消費者全新視覺饗宴。
南紡購物中心營運長江文凱、行政長廖孟省共同主持，台南應用科技大學服飾設計管理系主任蔡宜錦與刺繡中心主任盧亨如一同公開介紹新制服，期許迎來新氣象。
江文凱指出，百貨業每2年都會進行客服人員制服改版，南紡購物中心進行首次客服人員制服改版，邀英國學成歸國的蔡宜錦博士操刀，量身打造一套符合企業形象的新制服。
(中時)
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