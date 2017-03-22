走私安毒赴日竟無保請回 落跑2周再度落網

企圖走私毒品赴日的徐嫌遭法官無保請回，刑事局再度將他緝捕到案。(林郁平攝)

刑事局本月6日偵破徐姓夫妻檔將180包、92公斤的安非他命夾藏在電磁模具內，企圖走私到日本謀取暴利，內政部長葉俊榮還親自到刑事局檢視警方查緝成果。不料，檢方向法院聲請覊押徐嫌，卻遭法官以「嫌犯雖涉犯5年以上重罪，且有共犯在逃，但串證部分不一定構成」為由，將徐嫌無保請回。

檢察官除立即抗告外，也再度核發拘票，警方並查出徐嫌在10日因另件毒品及妨害公務案遭新北檢通緝，但徐嫌早已逃逸無蹤。

專案小組與日本警方密切交換情資，得知在日本準備收貨的另名黃嫌已逃回國內，8日將逃往屏東墾丁躲藏的黃嫌逮捕到案，並持續追捕在逃的徐嫌。

警方發現，徐嫌為躲避警方查緝，刻意搭乘計程車製造監視器影像斷點，髮型、裝扮、衣著也都改變，但21日下午仍被警方在府中捷運站附近將他緝捕到案，讓落跑2周的徐嫌再度落網。

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(中時)