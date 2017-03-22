紡織研究所雲林分部快速打樣中心 沒有織不出的毛巾
斗六市1萬2000名兒童都有一條市公所特別訂製的紗布方巾，設計、生產都來自紡織綜合研究所雲林分部的快速打樣中心，該中心主要協助雲林縣毛巾業者打樣客制化的毛巾商品，生產線目前每天滿檔。
去年腸病毒大流行，斗六市公所向紡綜所雲林分部訂製1萬2000千條童趣的紗布方巾，當兒童節禮物，今年再訂製1.2萬條。
紡綜所雲林分部主任黃慶堂指出，毛巾快速設計打樣中心是2011年經濟部為協助毛巾產業升級轉型，特地在台灣的毛巾重鎮雲林而成立。
全台162家毛巾業者有90家在雲林，其中69家在虎尾鎮，全球毛巾市場競爭激烈，打樣中心是為協助業者自創品牌與差異性設計而存在，從設計、製造、染色、整理一貫作業小量產。
黃慶堂發現，近年虎尾毛巾業者從低價競爭走向個性化產品，觀光工廠已有3家，快速打樣中心生產線這一年來生產線也都滿檔，顯示業者接獲的特殊訂單越來越多。
黃慶堂指出，該中心能染出6000種顏色紗線，圖案、長度不是問題，之前曾接過訂製2000條的八色鳥被毯訂單。
他表示，虎尾毛巾聚落越來越多第二代接班或協助，導入設計、經營新觀念，機台也更新不少，不論台灣對大陸毛巾的反傾銷稅是否持續，台灣毛巾都比以前有競爭力，去年首次參展日本東京禮品展，帶去的產品被一買而空。
(中時)
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