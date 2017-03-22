紡織研究所雲林分部快速打樣中心 沒有織不出的毛巾

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紡織綜合研究所雲林分部毛巾快速打樣中心為斗六市公所客製化的兒童節禮物紗布方巾。（周麗蘭攝）

斗六市1萬2000名兒童都有一條市公所特別訂製的紗布方巾，設計、生產都來自紡織綜合研究所雲林分部的快速打樣中心，該中心主要協助雲林縣毛巾業者打樣客制化的毛巾商品，生產線目前每天滿檔。

去年腸病毒大流行，斗六市公所向紡綜所雲林分部訂製1萬2000千條童趣的紗布方巾，當兒童節禮物，今年再訂製1.2萬條。

紡綜所雲林分部主任黃慶堂指出，毛巾快速設計打樣中心是2011年經濟部為協助毛巾產業升級轉型，特地在台灣的毛巾重鎮雲林而成立。

全台162家毛巾業者有90家在雲林，其中69家在虎尾鎮，全球毛巾市場競爭激烈，打樣中心是為協助業者自創品牌與差異性設計而存在，從設計、製造、染色、整理一貫作業小量產。

黃慶堂發現，近年虎尾毛巾業者從低價競爭走向個性化產品，觀光工廠已有3家，快速打樣中心生產線這一年來生產線也都滿檔，顯示業者接獲的特殊訂單越來越多。

黃慶堂指出，該中心能染出6000種顏色紗線，圖案、長度不是問題，之前曾接過訂製2000條的八色鳥被毯訂單。

他表示，虎尾毛巾聚落越來越多第二代接班或協助，導入設計、經營新觀念，機台也更新不少，不論台灣對大陸毛巾的反傾銷稅是否持續，台灣毛巾都比以前有競爭力，去年首次參展日本東京禮品展，帶去的產品被一買而空。

(中時)