卡啡陪你招募加盟違公平法 抗罰敗訴

曾找韓星金秀賢等人代言的韓國咖啡連鎖店「卡啡陪你（Caffe bene）公司」，繼爆發竄改過期醬料事件後，又因在台招募加盟過程中，提供的合約、估價書等書面資料未完整揭露重要交易資訊，遭公平會依違反公平法裁罰45萬元。卡啡陪你不服提告抗罰，台北高等行政法院今(22)日審結認為，裁罰有理且未違反比例原則，判卡啡陪你敗訴。

卡啡陪你公司2014年7月底，和「caffe bene」品牌韓國總公司簽署授權合約，由卡啡陪你公司擔任該品牌台灣總加盟商，從事招募加盟業務，但卡啡陪你公司違反授權約款，雙方合約在同年8月底自動終止。

不過，卡啡陪你公司卻分別在取得授權前，以及授權契約自動終止後，以「caffe bene」品牌，陸續招募6家加盟店，且在洽談加盟過程中，提供的合約、估價書、「caffe bene BUSINESS GUIDEBOOK」等書面資料，都沒有充分完整揭露「訂購核心商品原物料費用」、「授權加盟店使用商標權」等資訊。

公平會調查後認為，這些資訊都是有意加盟的民眾作成決定的重要資訊，卡啡陪你公司處於資訊優勢的一方，卻未在招募加盟過程完整揭露前述交易資訊，對加盟者不公平，足以影響交易秩序，公平會依違反公平交易法第25條規定對卡啡陪你公司開罰45萬元罰鍰。

卡啡陪你公司不服，訴願駁回後提行政訴訟。台北高等行政法院審理認為，卡啡陪你招募加盟過程中，未充分揭露重要加盟資訊給欲加盟的民眾，足以影響交易秩序，顯失公平的行為。

合議庭認為，卡啡陪你收取高達百萬元的加盟金，欲加盟者須支付教育費、資本設備、營運耗材費用，且該項投資無法轉成別的用途，一旦締結這種排他性加盟契約，便喪失與其他相同產業競爭者締約機會，卻未用書面完整提供重要資訊，會使得處於資訊弱勢一方的加盟者盲目投下大筆資金，行為縱使沒有故意也有過失，公平會裁罰無誤。

卡啡陪你涉嫌竄改用來當成滿額禮的奶油白醬有效期限，轉贈給消費者沖銷庫存，高雄地檢署去年4月間偵結後，依違反食安法、詐欺等罪起訴該公司及分公司的金姓部長。

(中時)