浩鼎案檢方聲請變更起訴法條 翁啟惠最重可判無期徒刑

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士林地方法院22日開庭審理浩鼎案，前中央研究院院長翁啟惠出庭。（張鎧乙攝）

前中央研究院院長翁啟惠涉嫌收受浩鼎生技股票，在尚未完成技轉以前，就讓浩鼎公司員工到中研院「取經」，涉嫌不違背職務收賄，另外，翁以女兒名義收受3000張股票，檢方今天開庭時，臨時變更起訴法條，從原本的最重可處7年以上徒刑，改為「違背職務收賄罪」，最重可處無期徒刑、10年以上有期徒刑。

檢方指出，2012年8月15日由翁本人舉行的公聽會做出的行政規則「中央研究院科技移轉利益衝突迴避處理原則」中，明定當事人執行技轉業務時，揭露、迴避，但他自己卻收受股票，並且參與授權談判，已經明顯違法。

翁啟惠辯護律師葉建廷說，開庭前10分鐘才知道檢方動作，也沒有書面資料，根本無法答辯，聲請今天暫不處理。

檢方強調，起訴時認為翁期約收賄150萬股，因經濟部的審核不過，導致浩鼎董事長張念慈無法贈與股票，為了補償翁，改採贈與3000張股票，但時間從2011年開始一直到2013年，技轉才慢慢成形，但中間2014年8月14日經過公聽會才通過的原則，將150萬技術股期約收賄，與3000張無償贈與浩鼎股票，時間點作為切割，改採較重的法條。

不過法官諭知，檢方要重新將起訴的理由重新載明，未來簡、辯雙方才能聚焦，限期4月21日以前除答辯狀外，還要將Email中文翻譯一併整理好，5月3日上午繼續開庭。

(中時電子報)