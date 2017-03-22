獅隊全面年輕化 陳傑憲：互相尊重感覺很好
統一獅近幾年邁向年輕化，今年新球季教練團也改組，也傾向由黃甘霖所帶頭的年輕教練團領軍，預計擔任球隊中心棒次的潘武雄回應，不一樣的帶隊方式，不過感覺大家適應上都沒什麼問題。
獅隊近幾年進入換血期，球隊教練團也紛紛年輕化，潘武雄說，年輕有年輕的好，加上年輕的選手經過去年的洗禮，一定更好適應中職這個環境，所以相信今年會有好的成績。
身為球隊年輕組的陳傑憲，針對新教練團，他表示，去年才剛加入，所以對之前的教練團沒什麼感覺，不過新的教練團對選手的想法相當尊重，也會互相溝通感覺很好。
不過陳傑憲也指出，一開始會擔心教練團人太好，會不會讓大家鬆懈，不過目前相處下來，輸球時反而心裡會感受到辜負教練團平時的好，更容易專注。
陳傑憲也提到，之前熱身賽自己出現多次失誤，打擊狀況也不好，不過黃甘霖總教練與許聖杰教練，都提醒自己失誤是好事，就是在熱身賽學會一切，季賽開始才是重要的，雖然只是一句話，不過給自己很大的信心。
(中時電子報)
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